Aide spécifique pour les MRC prioritaires

Une résolution extraordinaire portant sur une aide spécifique aux entreprises agricoles situées dans les MRC dites prioritaires a été adoptée à l’unanimité lors du 100e congrès général annuel de l’Union des producteurs agricoles (UPA) qui se tenait récemment. Cette proposition a été présentée par Nathalie Lemieux, présidente de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, et a reçu l’appui unanime des délégués.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte où les producteurs agricoles des régions périphériques font face à des défis particuliers tels que l’accès aux ressources et aux infrastructures nécessaires pour maintenir et développer leurs activités. L’aide spécifique adoptée vise à soutenir ces entreprises et à réduire les disparités régionales.

Le congrès, qui a réuni plus de 600 participants des secteurs agricole et forestier, a également été l’occasion d’aborder d’autres enjeux majeurs. Parmi les thèmes discutés figuraient la révision des programmes d’aide à la relève, la gestion des risques, et la réduction du fardeau administratif pour les producteurs. Ces mesures visent à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles du Québec tout en favorisant leur résilience face aux aléas économiques et climatiques.

Les délégués ont également adopté trois autres résolutions extraordinaires touchant notamment à la reconnaissance de la primauté des activités agricoles et forestières en zone agricole, à l’utilisation des revenus issus de la tarification carbone, ainsi qu’au renouvellement de la Politique bioalimentaire en 2025.

Ce congrès marquait par ailleurs le 100e anniversaire de l’UPA. L’événement, placé sous le thème Du cœur au ventre depuis 100 ans, a permis de célébrer l’apport des producteurs agricoles et forestiers au développement des régions québécoises, tant sur le plan économique que social.