Ajout de plus de 500 000 $ pour bonifier le soutien des élèves

En vue de la prochaine rentrée scolaire, le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup ajoutera plus de 500 000 $ pour bonifier le soutien des élèves en ressources TES (techniciennes et techniciens en éducation spécialisée) et PEH (préposées et préposés aux élèves handicapés).

Le but de cet ajout vise à assurer une plus grande stabilité des services offerts dans l’ensemble de ses écoles, à proposer davantage de postes permanents pour les intervenantes et intervenants scolaires, et ainsi favoriser le maintien de l’expertise partout sur son territoire.

Pour le directeur général du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, M. Antoine Déry, la bonification s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de gestion plus globale des ressources humaines.

« Depuis quelques années, notre organisation est appelée à relever d’importants défis tant sur le plan du recrutement que de la rétention de son personnel, notamment en regard des ressources TES et PEH. Cet ajout vise à offrir un environnement plus stimulant pour nos élèves et plus intéressant pour notre personnel. Les éducatrices et éducateurs spécialisés, tout comme les préposées et préposés aux élèves handicapés, accomplissent un travail remarquable. Ils favorisent la réussite des élèves en intervenant sur plus d’un plan : soutien en classe pour les élèves intégrés, gestion des comportements, soutien pédagogique pour l’élève, le tout en étroite collaboration avec notre personnel enseignant et nos directions d’école. »

Par cette mesure, le CSS espère aussi accueillir de nouveaux talents dans son équipe.

« Nous avons des besoins en ressources TES et PEH, mais aussi dans plusieurs autres corps d’emplois qui touchent aussi bien l’enseignement que les services de garde en milieu scolaire. Nous désirons demeurer proactifs en matière de recrutement, de rétention et de valorisation de notre personnel. Nous agissons de manière à nous démarquer comme un employeur de choix. Pour le secteur public, c’est tout un défi, d’autant plus que le marché du travail est marqué par une rareté de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs. Chose certaine, il y a plein de bonnes raisons de nous choisir. Pour le savoir, nous invitons les personnes intéressées par notre organisation à consulter notre page macandidature.ca. »

Soulignons à cet égard qu’un événement virtuel « On a un emploi pour vous » se tiendra le 16 juin prochain, à 18 h 30. Les personnes intéressées à participer à ce webinaire, à poser des questions sur les postes offerts, à discuter avec l’équipe des ressources humaines peuvent s’inscrire directement en se rendant à l’adresse suivante : bit.ly/3z9SRTx.