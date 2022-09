Akotchayé Lawin-Ore à la direction régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent

Isabelle Genest, présidente-directrice générale de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, annonce la nomination d’Akotchayé Lawin-Ore à titre de directeur régional pour le Bas-Saint-Laurent.

Installé au Québec depuis maintenant quatre ans, M. Lawin-Ore a récemment travaillé pour la Société canadienne du cancer à Rimouski, ainsi que pour le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

Franco-Béninois d’origine, Akotchayé Lawin-Ore a d’abord complété une maîtrise en droit et un master en relations et affaires internationales au Bénin et en France, avant de s’orienter vers des métiers axés sur le soutien et l’entraide.

Il a entre autres œuvré avec différents publics en situation de vulnérabilité, dont des adolescents en situation d’échec scolaire et des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.