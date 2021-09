Alerte Amber: rayon de recherche élargi

Le rayon de recherche visant à retrouver David et Jake Côté vient d’être élargi à la province de Québec en entier.

Les recherches entreprises par la Sûreté du Québec ont permis de retrouver le véhicule tout-terrain (VTT) dans le secteur ciblé par les policiers.

Par conséquent, le suspect et son garçon pourraient maintenant se déplacer à pied ou en véhicule.

“Nous demandons aux citoyens et automobilistes de porter attention à la description physique et vestimentaire de David et Jake Côté, sans toutefois s’aventurer près de Sainte-Paule pour ne pas nuire aux recherches, brouiller les pistes des maitres de chien ou risquer de s’égarer”, a indiqué la Sûreté du Québec par voie de communiqué.

Des informations obtenues par les enquêteurs portent à croire que David Côté pourrait être armé. C’est pourquoi on demande d’appeler le 9-1-1.

La Sûreté du Québec recherche le petit Jack Côté, 3 ans, qui aurait été enlevé à Sainte-Paule près de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent. L’enfant a maintenant les cheveux rasés. Il porte un T-shirt rouge avec chandail noir à manches longues par dessus, des jeans longs et des bottes beiges.

Le suspect recherché est David Côté, 36 ans de Sainte-Paule. Il mesure 1 mètre 70 (5”7), pèse environ 82 kg (180 lbs), a les cheveux bruns et les yeux bleus. Selon la Sûreté du Québec, il serait désorganisé.