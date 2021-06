Aliments Asta contribue à la campagne majeure de financement de la Salle André-Gagnon

Aliments Asta Inc. joint les rangs des donateurs importants de la campagne majeure de financement de la Salle André-Gagnon.

« Aliments Asta Inc. s’est affiliée à la salle de spectacle André-Gagnon parce qu’elle croit que c’est une opportunité de mettre en valeur cette belle salle dans la région et que cela permettra d’attirer des événements d’envergure », a indiqué Mme Stéphanie Poitras, directrice générale d’Aliments Asta Inc.

Il est toujours temps pour la population de contribuer au projet en effectuant un don ou en achetant un banc de la Salle. Les informations sont disponibles sur le site masalle.ca.