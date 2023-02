Alstom est le soumissionnaire privilégié pour le tramway de Québec

Le contrat n’est toujours pas signé, mais l’heure est déjà aux réjouissances. Alstom est officiellement le soumissionnaire privilégié par la Ville de Québec dans le cadre de son projet de tramway. Si les modalités de l’entente demeurent encore inconnues, il est certain que c’est à l’usine de La Pocatière que les rames seront assemblées.

Le président du Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière Marco Lévesque se garde bien de sabrer le champagne, même s’il avoue être optimiste depuis que Siemens a annoncé l’automne dernier qu’elle se retirait de la course pour fabriquer les rames du tramway de Québec. Seule entreprise soumissionnaire, Alstom négocie depuis de gré à gré avec la Ville de Québec. « On se doutait bien que nos chances s’amélioraient quand Siemens s’est retirée. Maintenant qu’on a la confirmation qu’Alstom est le soumissionnaire privilégié, c’est sûr qu’on est heureux, mais il n’y a encore rien de signé », a-t-il rappelé, au lendemain de la nouvelle.

Le prix final et le nombre de rames restent toujours à déterminer. Marco Lévesque se doute bien que les négociations entre son employeur et la Ville de Québec doivent être particulièrement avancées à ce sujet, mais un entretien téléphonique avec la direction d’Alstom le 24 février au matin ne lui a pas permis d’en savoir davantage pour le moment. En janvier 2022, le site internet tramwaydequebec.info évaluait toutefois le projet à près de 4 G$. En entrevue au Devoir, le maire de Québec Bruno Marchand a estimé le coût total des rames à moins de 25 % de la facture totale, ce qui signifierait un contrat oscillant entre 800 millions et 1 G$. La responsabilité de l’entretien des voitures sur une durée de 30 ans irait également à Alstom.

Assemblage à La Pocatière

Alstom confirme de son côté que la conception du tramway sera faite dans ses bureaux de Saint-Bruno-de-Montarville, et l’assemblage à son usine de La Pocatière. « Alstom est très fière d’avoir été choisie par la Ville de Québec comme soumissionnaire privilégié et partenaire de ce projet de mobilité signature pour la région de la Capitale-Nationale. Alstom proposera à la Ville de Québec et aux futurs utilisateurs du service un produit de grande qualité et fiabilité […] en s’appuyant sur notre expertise d’ingénierie mondialement reconnue et nos capacités industrielles uniques au Québec », a indiqué par courriel Michelle Stein, vice-présidente des communications chez Alstom Amériques.

La multinationale n’a par contre pas indiqué le nombre d’employés qui seraient mobilisés pour réaliser ce contrat. Marco Lévesque mentionne de son côté que la philosophie d’Alstom est différente de celle de Bombardier, et que son nouvel employeur est plus dans une logique de maintien en emploi que de fluctuations selon les contrats. « L’approche du passé, où on montait à près de 1000 employés pour un contrat pour ensuite redescendre à moins d’une centaine dans l’usine n’est pas celle privilégiée. »

L’usine de La Pocatière réalise actuellement des sous-ensembles pour le New Jersey Transit, pour le tramway de Toronto, et bientôt s’ajoutera le contrat des voitures du SkyTrain de Vancouver. Selon toute vraisemblance, la mise en place d’une nouvelle chaîne de montage pour le tramway de Québec pourrait se faire dès la fin 2023 ou le début 2024 selon Marco Lévesque. 230 personnes travaillent actuellement dans l’usine, et 210 autres dans les bureaux d’Alstom à La Pocatière.

Réactions politiques

Le choix d’Alstom comme soumissionnaire privilégié n’a pas manqué de faire réagir la classe politique régionale. Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, a insisté sur le fait que l’usine pocatoise d’Alstom marquerait une fois de plus l’histoire du transport en commun au Québec. « Les premiers wagons du métro de Montréal dans les années 1960, et aujourd’hui le premier tramway de la Ville de Québec; les employés de l’usine pourront dire qu’ils ont fait partie d’un projet historique! Toutes mes félicitations aux gens d’Alstom », s’est-il exclamé.

L’enthousiasme était tout aussi grand chez le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux. « Je me réjouis que la Ville de Québec ait autorisé l’émission de l’avis du choix du “soumissionnaire privilégié” à Alstom pour la construction de son futur tramway. Cela signifie qu’une fois les contrats finalisés, les véhicules seront assemblés ici même à La Pocatière. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les travailleurs d’Alstom qui effectuent un travail extraordinaire. Alstom est un employeur de choix, et les retombées pour la région seront très importantes. Je suis fier de représenter un comté dynamique qui fait l’envie de tous; un terreau fertile pour l’innovation et la créativité. »

Le député provincial Mathieu Rivest a ajouté sa voix dans la mêlée. « En tant que député de Côte-du-Sud, je me réjouis de cette annonce qui va soutenir notre économie régionale, consolider l’expertise de chez nous, en plus d’assurer du travail à nos employés pour les prochaines années. Je suis très heureux de développer une synergie nouvelle avec les dirigeants d’Alstom. Notre génération et les futures pourront être témoins des compétences des équipes de travail d’Alstom ainsi que du potentiel de La Pocatière. Je joins ma voix à celle de tout notre milieu afin de partager cette fierté qui nous habite. »