Alstom injecte plus d’un demi-milliard dans l’économie canadienne

Un nouveau rapport réalisé en collaboration avec EY démontre qu’Alstom contribue annuellement à l’économie canadienne à hauteur de 575 millions $. L’entreprise, qui emploie directement 5000 personnes à travers le pays, soutient également 3300 emplois indirects et induits.

Selon ce rapport, qui couvre l’année fiscale 2023-2024, Alstom a dépensé 448 millions $ auprès de 920 fournisseurs canadiens, consolidant ainsi sa présence économique dans plusieurs régions, dont le Bas-Saint-Laurent. L’usine de La Pocatière est un site clé de l’entreprise, et a largement participé à des projets d’envergure tels que la fabrication de trains pour le métro de Montréal et d’autres grandes villes nord-américaines.

L’usine de La Pocatière, anciennement propriété de Bombardier, joue un rôle crucial dans le développement de l’économie locale depuis les années 1970. Ce site, l’un des principaux de l’entreprise au Canada, participe activement à la production et à l’entretien des équipements ferroviaires. Alstom y a notamment fabriqué une partie importante des trains actuellement en service au Canada.

L’entreprise se positionne également comme un acteur majeur dans le domaine des technologies écoresponsables. Elle a récemment mis en service un train fonctionnant à l’hydrogène dans la région de Charlevoix, une première sur le continent, renforçant l’idée que le transport ferroviaire peut contribuer aux objectifs de décarbonation du Canada.

Des investissements salués par la municipalité

Pour Vincent Bérubé, maire de La Pocatière, l’impact de l’usine dépasse le cadre économique : « Bombardier, maintenant Alstom, contribue assurément au développement économique de La Pocatière et de la Côte-du-Sud. Cela souligne l’importance de cette usine pour le milieu pocatois, mais aussi pour toute la région. »

Le maire a rappelé que l’usine a été un acteur clé dans le développement de moyens de transport structurants tels que les métros et les tramways, et qu’elle pourrait encore jouer un rôle important dans les projets en cours au Québec et ailleurs au Canada.

« J’encourage les différents paliers de gouvernement à mettre en œuvre les projets qui sont sur la table, comme le remplacement des trains MR-73 pour le métro de Montréal, ou le projet de tramway de Québec, a-t-il déclaré. La Pocatière peut toujours participer activement à l’essor des grandes villes grâce à son expertise. »

Avec une empreinte industrielle qui s’étend de Brampton à Saint-Bruno-de-Montarville, en passant par La Pocatière, Alstom continue de s’impliquer dans la fabrication de solutions de transport au Canada, soutenant non seulement l’économie, mais également les objectifs à long terme en matière de durabilité et de mobilité.