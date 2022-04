Ambulance Chouinard : Une autre rupture de service en attendant les conversions d’horaire

« Dans le dernier mois, j’ai eu 13 débordements de la sorte. J’ai été capable de tous les couvrir, car mes équipes ont toujours accepté, au pied levé, d’en faire plus. Mais quatre paramédics pour deux camions à remplacer en même temps, c’est beaucoup. Je ne voulais pas couper cette nuit, mais je n’avais pas le choix. Quand tu passes ton temps à demander toujours plus, un moment donné les gens ne sont plus capables de suivre. Mes équipes ont le droit de se reposer elles aussi », a déclaré Tommy Chouinard, découragé.