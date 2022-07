Amélioration des infrastructures : Le Club de golf Saint-Pacôme remercie ses partenaires

Le Club de golf Saint-Pacôme a tenu une soirée spéciale le 22 juillet dernier afin de rendre hommage aux donateurs et bénévoles ayant participé à l’amélioration des infrastructures sur les deux parcours de neuf trous.

Évalués à environ 91 208 $, le projet a permis d’amasser plus de 138 000 $ grâce aux différents dons, commandites et programmes de subventions. 10 000 $ restent toujours à investir, notamment pour l’amélioration des chemins pour voiturette de golf.

Les autres travaux, réalisés en 2021 et au début de l’été 2022, ont permis l’amélioration de 14 des 18 trous du Club, allant des départs aux différents passages, pourtours et fosses, entre autres. Un panneau remerciant tous les contributeurs au projet a été dévoilé lors de cette soirée hommage aux donateurs et bénévoles.