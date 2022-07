La danse pour tous

Depuis plus de 10 ans, l’École Destroismaisons a développé plusieurs cours et activités ayant pour objectif d’utiliser la musique afin d’améliorer la qualité de vie des participants. En effet, il est tout à fait dans l’air du temps d’utiliser l’activité culturelle comme un outil d’intervention efficace pour favoriser le développement des personnes, de leur qualité de vie et leurs liens sociaux. L’École adhère à cette école de pensée et s’efforce de développer des services utiles pour les gens de notre communauté ; tels que son programme de Musique-thérapie pour les aînés ou bien le projet Notes et bougeotte pour les jeunes enfants ayant des difficultés langagières.

C’est dans le même esprit que l’École Destroismaisons a également développé une nouvelle offre de cours en danse-adaptée. En 2019, l’école a combinée son expertise en musique-thérapie et son expertise en danse pour développer un programme de danse adaptée qui consiste à offrir des ateliers de danse aux personnes en situation de handicap ou présentant des besoins particuliers. Ce projet a été rendu possible grâce à une aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi qu’aux précieuses collaborations de l’Association pocatoise des personnes handicapées et l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est.

Les activités de danse adaptée sont riches et variées. Elles appliquent différentes stratégies d’intervention afin d’amener les participants à développer leurs capacités physiques, leurs habiletés motrices, leur créativité ainsi que leur mémoire. Les participants sont également amenés à être à l’écoute de leurs émotions et accompagnés pour leur permettre de les extérioriser à travers le mouvement, et ce, tout en respectant leurs limitations.

L’école offre également des activités de danse inclusive. Dans ces cours, l’élève présentant des limitations fonctionnelles est amené à danser avec des danseurs sans handicap. Les participants doivent rester ouvert, à l’écoute de l’autre et démontrer une très grande capacité d’adaptation. En spectacle, le résultat ce ces prestations est généralement d’une grande sensibilité et riche en émotions.

La danse adaptée et la danse inclusive permettent aux danseurs de socialiser, de faire partie d’un groupe, de briser l’isolement et ainsi de développer un sentiment d’utilité et d’estime de soi. Il n’est pas exclu que ce type d’offre soit offert à d’autres clientèles telles que les aînés ou les personnes en réadaptation physique par exemple.

Enfin, les opportunités et les offres d’activités sont parfois limitées pour les personnes présentant des handicaps, l’équipe de l’École Destroismaisons est sensible à cette réalité et souhaite être un espace inclusif qui contribue à la qualité de vie des gens d’ici. Si vous êtes un parent d’une personne handicapée, ou si vous l’êtes vous-même, appelez à l’École Destroismaisons pour connaître vos options.