Les municipalités de La Pocatière, de Saint-Pascal et de Sainte-Hélène-de-Kamouraska se penchent sur la gestion de leurs eaux usées, afin que celle-ci soit plus proactive et responsable. La sensibilisation de la population est évidemment primordiale.

Au cœur de ces actions, un projet pilote réalisé par l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (Obakir) et Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco). Le but : améliorer la gestion des eaux usées et l’adhésion des petites municipalités aux communautés de pratique du Réseau Environnement.

« Les gens doivent réaliser que les toilettes ne sont pas des poubelles, et que les détritus indésirables (lingettes, fils dentaires, cheveux, litière pour chats, gras de cuisson…) qui s’y retrouvent peuvent engendrer des débordements ou des bris dans les réseaux d’égout et les systèmes de traitement des eaux usées, qui se traduisent parfois par de coûteuses réparations », explique Antoine Plourde-Rouleau, biologiste et directeur général d’Obakir. En ce sens, le projet a permis de conscientiser les citoyens de La Pocatière, de Sainte-Hélène et de Saint-Pascal sur le rôle qu’ils ont à jouer dans la qualité des eaux rejetées par leur municipalité.

Pour les fins de l’exercice, l’organisme a d’abord établi le portrait des installations de traitement des trois municipalités, afin de connaître leurs besoins relativement à l’optimisation de la gestion de leurs eaux usées. « Des solutions sont actuellement testées, alors que d’autres seront soumises au personnel municipal et aux élus, avant d’être chiffrées et d’élaborer un plan de mise en œuvre des mesures choisies », poursuit M. Plourde-Rouleau.

Deux récompenses

En décembre, Sainte-Hélène et Saint-Pascal ont vu leurs efforts récompensés par l’obtention d’une attestation pour leur participation au Programme d’excellence en eaux usées – Station de récupération des ressources de l’eau pour les étangs aérés.

La Ville de La Pocatière n’a pu se qualifier pour 2022, en raison de la vidange des boues de ses étangs aérés au printemps de la même année. Cet exercice fait partie de l’entretien nécessaire de ses infrastructures. Mais les améliorations réalisées depuis contribueront à augmenter de façon significative l’efficacité du traitement des installations de La Pocatière pour les années à venir.

Le projet d’amélioration de la gestion des eaux usées a bénéficié du soutien financier de la MRC de Kamouraska en regard du Fonds régions et ruralité volet 2 pour l’amélioration des milieux de vie, pour un montant de 8732 $. Obakir et Co-éco sont prêts à épauler d’autres municipalités pour l’élaboration de projets similaires.