Anita Ouellet-Castonguay reconduite au poste préfète suppléante

C’est lors de la séance du conseil de la MRC de Kamouraska du 19 janvier que M. Sylvain Roy, a annoncé aux mairesses et maires, avoir désigné Mme Anita Ouellet-Castonguay, mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, comme préfète suppléante.

Le rôle de Mme Ouellet-Castonguay sera d’assurer la continuité des affaires de la MRC et de remplacer le préfet, en cas d’empêchement. Ce dernier se rappelle avoir salué la décision de son prédécesseur, M. Yvon Soucy, de nommer pour la première fois une femme à ce titre.

« Suivant les élections et voyant que le Kamouraska venait d’élire le plus grand nombre de femmes de son histoire, il était clair que mon choix se porterait sur une femme. J’ai choisi Mme Ouellet-Castonguay pour sa grande expérience en tant que membre du conseil, mais également pour ses compétences et ses qualités humaines », a déclaré Sylvain Roy.

Rappelons que Mme Ouellet-Castonguay a occupé le poste de préfète suppléante l’automne dernier, alors que M. Yvon Soucy l’avait désignée afin de remplacer M. Jean Dallaire, à la suite de son retrait de la vie politique.

