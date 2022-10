Anna Raymonde Gazaille remporte le prix Saint-Pacôme

L’autrice Anna Raymonde Gazaille a remporté le prix Saint-Pacôme attribué au meilleur roman policier de l’année, avec son livre Secrets boréals publié chez Leméac Éditeur.

La soirée gala se tenait le 1er octobre dernier, dans sa formule habituelle, au Club de golf de Saint-Pacôme. La lauréate a reçu la bourse de 3500 $ associée à ce prix et remise grâce à la collaboration de la Municipalité de Saint-Pacôme et de la MRC de Kamouraska.

Le roman de Mme Gazaille a été choisi parmi les 43 titres proposés cette année par les maisons d’édition. Fait à signaler pour cette 20e édition du prix Saint-Pacôme, ce sont trois femmes qui étaient finalistes. Outre Mme Gazaille, nous retrouvions comme finalistes Mme Roxanne Bouchard pour son roman Le murmure des hakapiks publié chez Libre Expression, et Mme Catherine Lafrance pour son roman L’étonnante mémoire des glaces publié aux Éditions Druide.

Prix Jacques-Mayer du premier roman

D’autre part, le Prix Jacques-Mayer du premier polar est allé à J. L. Blanchard pour Le silence des pélicans publié chez Fides. L’auteur nous offre un polar atypique, drôle et sérieux. Un policier joliment incompétent forme un tandem joyeux avec un jeune policier fraîchement sorti de l’école, efficace et allergique à la hiérarchie, mais avec une ambition stratégique très bien aiguisée. Un polar sérieux qui vous fera sourire et même rire.

Prix de la rivière Ouelle

Le prix de la rivière Ouelle, récompensant des nouvelles policières d’auteurs n’ayant jamais publié, a également été remis lors de cette soirée à Mme Chantal Lecours pour un texte intitulé Le Point de Godron.

L’an dernier, à cause de la pandémie, le gala s’était tenu en formule virtuelle, en présence d’une poignée d’invités. Le prix Saint-Pacôme avait alors été décerné à l’auteur Biz, pour son roman Les Abysses publié chez Leméac Éditeur. Biz était présent cette année à titre d’invité d’honneur.

Source et information : Société du roman policier