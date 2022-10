Dévoilement d’une œuvre du sculpteur Charles Robichaud

De fait, le Comité Culture et Patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies peut se targuer une fois de plus d’être innovant. Il avait proposé à la Municipalité de se constituer une collection d’art public. En conséquence, soutenu par le milieu et la Seigneurie des Aulnaies, appuyé d’un jury, il a donc lancé un premier concours aux artistes de la région en février dernier leur demandant un projet évocateur rendant hommage aux meuniers artisans de la communauté. Seule contrainte : utiliser les morceaux de la roue qui venait d’être démantelée. Le défi fut relevé de belle façon et on pourra dorénavant admirer devant le moulin aulnois plus de deux fois centenaire le puissant message de la sculpture primée nommée « Déperdition » par l’auteur.