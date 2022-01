Annulation des Jeux du Québec : Déception aussi à Saint-Pascal

Saint-Pascal s’apprêtait à accueillir 1200 athlètes et leurs accompagnateurs dans ses écoles et devait tenir les épreuves de hockey féminin et de ringuette des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup dans un peu plus d’un mois. La déception est palpable à la suite de l’annulation forcée par le variant Omicron.

L’organisation était avancée, mais les pertes financières sont limitées, voire inexistantes.

« On était rendus, par exemple, aux horaires des compétitions, aux plans des locaux pour l’hébergement, au recrutement des bénévoles et on avait même réservé des spectacles », indique Emilie Poulin, qui était la directrice du site de Saint-Pascal.

Chanceux dans sa malchance, le groupe de délégués n’avait pu aller plus loin, dans l’attente des finales régionales qui ne s’étaient pas encore tenues en grande majorité. Des commandes d’oriflammes, par exemple, ont pu être annulées. Aucun investissement majeur n’avait été effectué, la grande majorité du travail réalisé étant bénévole.

« C’est sûr que c’est une déception. On parle de retombées, de visibilité qu’on n’aura pas. La mobilisation et le côté festif d’un tel événement n’auront pas lieu », ajoutait-elle.

Saint-Pascal aurait définitivement vibré « jeux du Québec » durant la semaine de relâche. L’école secondaire devait être transformée en site d’hébergement comparable au site principal de Rivière-du-Loup, avec sa Place des jeux, le but étant que les jeunes hébergés à Saint-Pascal qui auraient pu être déçus de ne pas se trouver sur le lieu principal vivent la même expérience que ceux à Rivière-du-Loup.

Retombées perdues

Au niveau des retombées, un kiosque touristique aurait été installé et les gens d’affaires s’apprêtaient à être invités à mettre de l’avant des initiatives pour maximiser la présence de ces nombreux visiteurs. Ce ne sera donc pas possible cette année.

Rappelons que le variant Omicron a gâché la fête. Seulement 16 % des finales régionales pour qualifier les sportifs avaient eu lieu avant la fin décembre et depuis, les compétitions et tournois sont interdits. Il aurait été impensable avec les mesures qu’on connait de réunir autant de jeunes dans des écoles ou même de les déplacer dans des autobus qui ne pourraient pas être à pleine capacité.

Pour le moment, la décision de reporter à 2023 n’est pas prise. Saint-Pascal demeurera un partenaire de Rivière-du-Loup si tel est le cas. Plusieurs bénévoles très impliqués à Saint-Pascal ont déjà mentionné qu’ils répondraient présents si un report avait lieu.

Au niveau du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, on indique qu’il n’y avait pas eu d’investissements pour l’accueil des athlètes à la l’École polyvalente de La Pocatière, mais pour Saint-Pascal, des petits travaux à la cuisine avaient été réalisés.

La Pocatière

Du côté de la Ville de La Pocatière, très peu de dépenses avaient été engendrées, on s’apprêtait plutôt à prêter des locaux ou des équipements. Une estrade devait être réalisée pour installer les juges des compétitions de patinage artistique, elle le sera tout de même, au bénéfice du club de La Pocatière qui tient une compétition chaque année.