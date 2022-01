Deux départs au bureau de Marie-Eve Proulx

Il y aura deux départs dans les prochains jours au bureau de Marie-Eve Proulx. L’attachée politique Johanne Cyr quittera ses fonctions le 1er février prochain, après deux années passées à ce poste.

La principale intéressée a confié au Placoteux qu’elle quittait pour relever de nouveaux défis. Une autre employée, l’adjointe administrative Jocelyne Ouellet, quitterait vraisemblablement ses fonctions également. Précisons que la directrice du bureau de Marie-Eve Proulx, Julie Roy, a confirmé le départ de deux personnes à l’emploi de la députée de Côte-du-Sud depuis deux ans, mais n’a pas confirmé si cette deuxième employée était bel et bien Mme Ouellet.

« Je les remercie sincèrement des efforts et de l’accompagnement à de nombreux citoyens et organismes qui ont interpellé le bureau de comté depuis deux ans. Elles ont affronté et traversé les différentes vagues de la COVID avec présence et courage. Je leur en suis très reconnaissante. Je leur souhaite bonne chance à toutes les deux dans leur prochain défi. Ce sont deux personnes de grande valeur et nous resterons assurément en contact. Par ailleurs, une d’entre elles sera membre du CAL comme bénévole pour préparer la prochaine campagne électorale », a déclaré de son côté Marie-Eve Proulx, par le biais de sa directrice de bureau.