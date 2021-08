Appel à projets pour les artistes, écrivains et organismes artistiques du Bas-Saint-Laurent

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC du Bas-Saint-Laurent dont celle de Kamouraska, les villes de La Pocatière, Matane, Mont-Joli et Rimouski ainsi que le Collectif régional de développement et Culture Bas-Saint-Laurent lancent un appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent.

Les artistes, écrivains et organismes de la région ont jusqu’au 28 octobre 2021 pour déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Les artistes, écrivains et organismes artistiques qui déposent un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l’élaboration de leur projet.

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent, rendez-vous au https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/appel-projets-pour-les-artistes-ecrivaines-et-organismes-artistiques-du-bas-saint-laurent/.

Source : Conseil des arts et des lettres du Québec