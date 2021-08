Pique-nique musical au Jardin floral de La Pocatière

Dans le cadre des activités du 25e, le Jardin floral de La Pocatière offre un pique-nique musical le samedi 7 août de 12 h à 14 h. Le duo Les Zépouvantables, composé de Rosaline Deslauriers et Vincent Lacroix, offrira un répertoire de chansons traditionnelles, country et folk.

Établi au Kamouraska depuis plusieurs années, Vincent Lacroix est un musicien aux multiples talents, pouvant à lui seul faire un spectacle varié et surprenant. Rosaline Deslauriers (Mme Mandoline), violoniste de formation, l’accompagnera pour un concert de musique traditionnelle multi-instrumentale.

Apportez votre pique-nique pour prendre un moment en nature… dans le décor bucolique du Jardin floral. L’activité est gratuite et possible grâce à la collaboration de la MRC de Kamouraska dans le cadre de l’Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications.

Pour en connaître plus sur la programmation estivale ou pour s’inscrire, visitez le www.jardinfloraldelapocatiere.com sous l’onglet événements.