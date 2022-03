Appel de candidatures pour le prix Andrée et Richard Lévesque

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup (SHGRDL) , en partenariat avec Culture Bas-Saint-Laurent, annonce le deuxième lancement du Prix Andrée et Richard Lévesque.

Ce prix sera décerné à un artiste ou un chercheur ayant réalisé une œuvre mettant en lumière des caractères distinctifs du territoire regroupant les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques (KRTB). Cette reconnaissance vise à encourager la création artistique et littéraire, la transmission de la culture, du patrimoine et de l’histoire par les œuvres et la recherche ; elle veut aussi contribuer à la reconnaissance et au rayonnement de ces œuvres.