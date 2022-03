Arnaud Soly s’amène à La Pocatière

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent le spectacle Stand-up d’Arnaud Soly, le mercredi 16 mars à 20 h.

Stand-up, c’est le résultat de cinq ans de travail sur scène. Dans ce nouveau spectacle conçu, on l’aura compris, dans les codes du stand-up, l’humoriste jette un regard personnel, analytique et anecdotique sur ce qui l’entoure ; il parle de lui, de sa génération, de sa vision du monde. Parfois déroutant, à la fois candide et cynique, il y aborde des thèmes aussi variés qu’universels, parmi lesquels, les jeux de société, le racisme et… Ricardo! Arnaud Soly signe tous les textes de ce solo mis en scène par Fabien Cloutier.

Récipiendaire de l’Olivier Découverte de l’année 2021, Arnaud Soly a marqué l’histoire de ce gala en étant aussi nommé dans la catégorie Olivier de l’année. Une première dans l’histoire du Gala. Cumulant quatre nominations, il est l’humoriste le plus nommé de cette édition.

Arnaud Soly fait déjà sensation sur le web avec ses vidéos hilarantes. Le 16 mars prochain, il viendra rencontrer son public en vrai avec un spectacle très bien rodé.

Et pour ce spectacle, Stand-up, son premier one-man-show, il a reçu un billet d’argent, donc déjà plus de 25 000 personnes se sont procuré des billets.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : SAG