Appel de dossiers pour la programmation 2025 du Centre d’art de Kamouraska

Le Centre d’art de Kamouraska lance son appel de dossiers pour les expositions estivales de sa saison 2025. Les projets recherchés évoquent ou représentent le paysage ou notre rapport au territoire, par un discours critique, poétique ou ludique.

Les artistes sont invités à soumettre leur proposition via WeTransfer ou par courriel directement au dossier@kamouraska.org au plus tard le 14 mars 2024. Le centre d’exposition souhaite recevoir des projets faisant écho aux particularités des régions éloignées.

Seront aussi privilégiées les propositions immersives ou issues d’une pratique installative ou nécessitant la participation active du public ou multidisciplinaires. Il peut s’agir de projets d’exposition n’ayant jamais été diffusés ou de projets d’expositions non inédits qui seront adaptés en fonction du lieu.

Les projets peuvent faire l’objet ou non d’une résidence de création. Pour connaître tous les détails de l’appel de dossiers, on peut consulter le centredartkamouraska.ca. On y trouve notamment la mise en contexte, la description des projets recherchés, le contenu attendu du dossier, les conditions offertes aux artistes et les informations techniques du lieu.

Source : Centre d’art de Kamouraska