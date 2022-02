Apprendre à parler d’alcool avec son ado ou ses élèves

Éduc’ alcool met de l’avant ses plus récents programmes de sensibilisation à la consommation d’alcool chez les jeunes, s’adressant aux parents, mais aussi aux enseignants.

La statistique a de quoi choquer. À neuf ans, 25 % des enfants ont déjà fait l’expérience de l’alcool, selon un récent sondage québécois. Et cela exclut le trempage des lèvres dans le verre de maman ou papa.

« On parle d’avoir goûté l’alcool une ou deux fois, jusqu’à prendre une consommation complète dans la réserve des parents », résume Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc’ alcool.

Plus des deux tiers des jeunes ont déjà consommé de l’alcool à l’âge de 14 ans, une statistique qui se serait légèrement améliorée ces dernières années. Devant ces données, Éduc’ alcool propose aux parents des trucs sur comment parler d’alcool avec les jeunes sans être moralisateur ou extrémiste.

« On souhaite qu’ils parlent sans tabou. On peut en parler de façon ouverte et avoir des échanges. On veut peut-être retarder le plus possible, mais si l’expérience doit se faire tôt, il est bien de le faire de façon encadrée », ajoute-t-elle. En effet, boire un peu d’alcool à la maison avec la supervision des parents est une façon de faire qui peut être très correcte.