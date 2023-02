Apprendre Autrement, acteur incontournable de la persévérance scolaire

L’organisme Apprendre Autrement tient à mettre en valeur le travail accompli par ses élèves et les efforts qu’ils fournissent au quotidien dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

Sur le mur de la cage d’escalier menant aux locaux d’aide pédagogique, les photos des élèves sont affichées au-dessus du grand titre : « Pour moi, la persévérance, c’est toi ! » « Les jeunes qui viennent ici méritent tous les encouragements et le soutien possibles. Ils s’investissent dans leurs ateliers après une journée complète à l’école pour la plupart. C’est admirable et ils représentent parfaitement la notion de persévérance à mes yeux », mentionne la directrice générale de l’organisme, Martine Bélanger.

Encore cette année, c’est plus de 70 enfants et adolescents qui reçoivent les services d’aide à l’apprentissage chez Apprendre Autrement. Bien plus que de l’aide aux devoirs, les cinq formatrices et le formateur de l’organisme concoctent des ateliers sur mesure en français, en mathématiques, en francisation ou en anglais, selon les besoins de chacun des apprenants.

Chaque semaine, les formatrices transmettent des messages positifs et encourageants d’au moins un parent à la directrice de l’organisme. Les témoignages parlent d’eux-mêmes : l’organisme fait une différence dans le cheminement scolaire des élèves.

Source : Apprendre Autrement