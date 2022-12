Les arts de la scène sont, comme son nom l’indique, des disciplines artistiques destinées à être exécutées devant un public. À l’École Destroismaisons, les petits et grands élèves sont amenés à progresser à la fois dans leur discipline, mais également dans leur capacité à la partager avec les autres.

Que ce soit lors des petits récitals de Noël, lors d’événements spéciaux, lors du spectacle annuel de danse, ou lors du Grand concert Destroismaisons, les élèves doivent mobiliser plusieurs compétences pour parvenir à faire leur prestation devant le public. En effet, c’est très impressionnant de se présenter, seul ou en groupe, sur une scène pour performer ! Concentration, confiance en soi, mémoire, gestion du stress et des émotions sont nécessaires et se développent tranquillement au fil des années.

Par exemple, un enfant qui apprend le violon et qui présente des pièces chaque année entre l’âge de six et seize ans aura acquis une aisance qui lui permet d’apprivoiser la scène. La pratique de son instrument est importante évidemment, mais les répétitions de spectacle et l’accompagnement de l’équipe de l’école sont des éléments clés de cet apprentissage. La présence de son enseignant qu’il connaît bien et qui lui donne confiance est une condition importante de réussite.

Lors du Grand concert Destroismaisons et du Spectacle de danse annuel, les élèves de l’école présentent leur numéro sur une scène professionnelle, avec des coulisses, des éclairages, un système d’amplification, un grand public… Une expérience extraordinaire qu’ils partagent avec des élèves de tous âges, de cinq à soixante-dix ans, qui font face au même défi !

Bien que les arts de la scène ne soient pas un milieu axé sur la compétition, les élèves en musique et en danse peuvent choisir de se mesurer à eux-mêmes et aux autres lors de concours, de compétitions ou d’examens, par exemple lors des évaluations de leur niveau dans le cadre de l’École préparatoire de la faculté de musique de l’Université Laval, partenaire de l’École Destroismaisons. Les concours de musique et les compétitions de danse sont des engagements facultatifs, ils constituent toutefois de belles occasions pour les jeunes de se dépasser.

Les prestations sur scène tout comme la compétition peuvent être d’excellentes sources de motivation. Ces événements, prévus à l’avance, deviennent un but à atteindre et un objectif qui permet aux jeunes de catalyser leurs efforts. Ces événements favorisent également l’esprit d’équipe, car, que l’on performe en groupe ou comme soliste, les élèves sont rassemblés pour représenter l’école et ils s’accompagnent et se soutiennent mutuellement dans la victoire tout comme dans la défaite. Le dépassement de soi, l’humilité et le respect des autres demeures des apprentissages qui accompagneront les jeunes toute leur vie.

Collaboration spéciale : François Landry, directeur général École Destroismaisons