Appuyer le recul du Québec avec Jean Charest : Lettre à Bernard Généreux, Norbert Morin et Jean D’Amour

Jean Charest, c’est aussi celui qui a daigné se rabaisser à diriger une province récalcitrante, le Québec, en rongeant son frein dans l’attente du jour où il pourrait réaliser son rêve de devenir premier ministre du pays de son allégeance première et fondamentale, le Canada coast to coast.

C’est ainsi que les Québécois ont dû, de 2003 à 2012, endurer le plus fédéraliste des premiers ministres québécois de l’ère moderne en l’observant, impuissants, dépecer sans états d’âme ce qu’il nous restait de cohésion nationale… cohésion qui a exhalé son dernier râle dans les bras de Philippe Couillard. À preuve : je vous mets au défi, messieurs, de me nommer une seule mesure structurante adoptée sous ces règnes successifs dans les domaines vitaux pour l’avenir du Québec… Ce faux nationaliste n’a jamais formulé l’ombre du début du bout de la queue d’une demande pour rapatrier d’Ottawa des pouvoirs en immigration, en culture, en éducation ou en télécommunications. Tout en anglicisant plus que jamais le Québec, des écoles passerelles à l’anglais intensif au primaire, sans oublier de surinvestir dans le réseau collégial et universitaire anglais.