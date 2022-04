La Pocatière affrontera Saint-Cyprien en finale

On connait maintenant l’opposant à l’équipe des Seigneurs de La Pocatière dans le cadre de la finale du Circuit Sénior KRTB. Saint-Cyprien a remporté sa série demi-finale contre le Transcontinental la fin de semaine dernière.

Le premier match aura lieu à La Pocatière vendredi, ensuite à Saint-Cyprien samedi. Les matchs 2 et 3 auront lieu à La Pocatière le vendredi 15 avril et à Saint-Cyprien le samedi 16 avril. Si un 4e match s’avérait nécessaire, ce sera à La Pocatière le vendredi 22 avril, puis à Saint-Cyprien le samedi 23 avril et ultimement au besoin à La Pocatière le vendredi 29 avril.