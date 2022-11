Arbre de Noël Royal LePage Kamouraska-L’Islet : Des cadeaux à 800 enfants depuis huit ans

Au moins 100 enfants en moyenne par année ont reçu un cadeau ou plus par le biais de l’Arbre de Noël Royal LePage Kamouraska-L’Islet. Signe que les temps sont durs pour plusieurs en cette période inflationniste, les courtiers immobiliers au service du père Noël s’attendent à jouer les entremetteurs entre les donateurs et les familles pour encore autant d’enfants cette année.

Anne-Isabelle Métivier, nouveau courtier immobilier chez Royal LePage Kamouraska-L’Islet, a accepté de relever le défi de la présidence d’honneur pour cette huitième année. La jeune femme, qui portait les couleurs de mère Noël lors de la rencontre, a pris les choses à cœur au point d’utiliser son propre sapin qu’elle a installé à l’accueil des bureaux de l’agence immobilière de la 4e Avenue Painchaud à La Pocatière. « J’avoue que c’est un peu grisant de me lancer comme courtier et d’assumer la présidence d’honneur d’une initiative aussi populaire, mais la cause m’interpelle beaucoup », a mentionné la principale intéressée.

Loin d’être laissée à elle-même, Anne-Isabelle est appuyée dans l’opération par la directrice d’agence, Corinne Fortin, qui n’en est pas à son premier Arbre de Noël. Avec l’agente administrative de l’agence, Corinne est d’ailleurs la seule à connaître les familles bénéficiaires des dons. Après huit ans, elle avoue que d’anciennes familles dans le besoin sont aujourd’hui donatrices; un « donner au suivant » qui fait plaisir à voir. « Nos donateurs sont autant des familles, des personnalités publiques, que des entreprises ou des organisations communautaires », enchaîne Corinne.

Fonctionnement

Le fonctionnement de l’Arbre de Noël Royal LePage Kamouraska-L’Islet est simple : une famille dans le besoin contacte l’agence pour soumettre le nom de ses enfants avec un choix de trois cadeaux pour chacun, tous d’une valeur d’environ 50 $. Le généreux donateur passe à l’Agence cueillir une boule qui contient l’information minimale : le sexe de l’enfant, son âge et ses trois cadeaux souhaités. Il est aussi possible de choisir sa boule par le biais de la page Facebook L’Arbre de Noël Royal LePage Kamouraska-L’Islet où elles sont partagées; les donateurs n’ont ensuite qu’à contacter l’Agence par Messenger pour signifier leur choix. Tout le processus est anonyme.

« Les familles ont jusqu’au 8 décembre pour nous exprimer les besoins de leurs enfants et les donateurs ont jusqu’au 15 décembre pour ramener les cadeaux à l’Agence. Une fois que c’est fait, on contacte la famille pour qu’elle passe les chercher au bureau », ajoute Anne-Isabelle.

800 enfants de la région ont été en mesure d’avoir un Noël comme les autres depuis huit ans, grâce à cette initiative. Les temps économiques étant difficiles cette année, Royal LePage Kamouraska-L’Islet s’attend à autant de demandes que dans le passé. 42 familles ont déjà contacté l’agence cette année pour recevoir des dons.