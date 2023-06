Archipel : Flore Laurentienne en tête d’affiche du tout nouveau festival d’arts vivants au Kamouraska

Le Centre d’art de Kamouraska dévoile la programmation de son plus récent projet : ARCHIPEL, un festival d’arts vivants. Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet, une quarantaine d’artistes bas-laurentiens issus d’une pléthore de disciplines — musique, cirque, danse, slam, poésie, performance — visiteront Kamouraska, Saint-Denis-sur-Mer, Saint-Pascal et Saint-Germain-de-Kamouraska.

Pendant trois jours, ARCHIPEL arpentera le territoire et des lieux chéris du patrimoine bâti régional, se régalant à tout va de prestations en tous genres, de paysages, de rencontres extraordinaires et de produits locaux à faire saliver. Passeports et billets en vente dès maintenant sur festivalarchipel.ca.

Le coup d’envoi du festival est donné chez Côté Est, espace culinaire, le vendredi 14 juillet dès 15 h 30, au côté de J.P. Chabot (poésie), Robin Servant (accordéon) et Julie Carmel (slam) se partageront la scène extérieure adossée au fleuve spécialement montée pour l’occasion sur le non moins spécial terrain de ce célèbre établissement de la région. Activité gratuite.

Dès 17 h, l’Orchestre continental embarquera par la suite les spectateurs de l’après-midi et rameutera les passants dans une fanfare on ne peut plus joyeuse qui voyagera du Côté Est, espace culinaire vers le Centre d’art de Kamouraska, non sans avoir au passage presque effleuré le Saint-Laurent en prenant un petit croche par l’avenue Chassé. À l’arrivée, sur le terrain de l’ancien palais de justice : ce sera l’heure de l’apéro. Super Plage, en mode DJ, accueillera tout le monde avec sa joie contagieuse et déjantée.

Pour conclure cette première journée de festivités, à 20 h, un mariage étrangement naturel entre l’orchestre à cordes et les synthétiseurs des années 60 et 70 de Flore Laurentienne, qui donne l’impression d’une apparition surnaturelle, sera présenté en l’église de Kamouraska. Activité payante.

Le samedi 15 juillet à la Chapelle de la Grève de Saint-Denis-sur-Mer, les festivaliers sont invités à passer une partie de l’après-midi alors que Vuinbrekin (Stéphanie Beaudoin, Emmanuel Guy et Robin Servant) présentera une intrigante performance au moyen d’un dispositif installatif et évolutif qui met en scène bois, corps et sons. Suivra l’interprète et chorégraphe Josiane Bernier qui, justement, poursuit ses recherches sur le métissage des disciplines. Enfin, la Chapelle résonnera des talents issus du Camp musical St-Alexandre, dont la renommée n’est plus à faire. Activité payante.

À Saint-Pascal, à la Place de l’Expo dès 17 h, plein de beau monde autour des barbecues pour bien allumer la soirée avant que COLLATION prenne d’assaut les planches avec son rock alternatif mélancolique teinté de dream pop et de shoegaze des années 90. Pour clôturer la soirée : Guilhem et son dernier opus, Régler la mort — du pop-rock contagieux bien ancré dans les racines du punk. Activité payante.

Le dimanche 16 juillet dès 13 h à Rebond, centre multidisciplinaire (ancienne église de Saint-Germain-de-Kamouraska), le Cirque de la Pointe-Sèche profitera de sa pause dominicale de représentations pour épater la galerie de ses performances circassiennes. Et que dire du Mississippi Sound System, qu’on a pu entendre à la cérémonie d’ouverture de la finale des Jeux du Québec? Enfin, L’Orchestrad, un collectif d’artistes de musique traditionnelle festive, s’est donné la mission de faire swinguer tout le monde jusqu’à plus soif pour clore cette première édition d’ARCHIPEL. Activité payante.

Source : Centre d’art de Kamouaska