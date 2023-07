Arrestation dans le dossier de délit de fuite de Saint-Philippe-de-Néri

Le 30 juin dernier, le Service des communications de la Sûreté du Québec a fait appel à la population afin de retracer de potentiels témoins, ou des personnes ayant de l’information en lien avec un délit de fuite impliquant un adolescent à vélo, survenu la veille à Saint-Philippe-de-Néri.

Bonne nouvelle, puisque les enquêteurs ont pu localiser et saisir le véhicule du suspect, et ce, grâce à l’aide des médias et du public.

Le conducteur du véhicule, un homme de 31 ans de la région, a ainsi été arrêté. Il a toutefois été libéré le 4 juillet dernier avec une promesse de comparution à une date ultérieure.