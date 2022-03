Assurances dans le domaine agricole : Le ministre « sensible »

« Le marché de l’assurance est qualifié de dur, il n’y a pas de compétition, les assureurs n’auraient pas une grande rentabilité dans ce secteur-là et on nous dit qu’ils auraient maintenu leurs primes d’assurances trop basses pendant trop d’années. On se fait dire que ce n’est pas très rentable d’assurer l’agricole », avait souligné Me Marie-Andrée Hotte de l’Union des producteurs agricoles, lors d’un entretien.