Ateliers Mon-Choix : La reconnaissance

Voilà décembre! L’année 2023 tire à sa fin. Malgré une année difficile à bien des égards, nous avons sûrement tous vécu des moments heureux, des événements agréables, des rencontres enrichissantes, et plus encore. Quand nous prenons le temps de prendre conscience de ce positif qui habite notre vie, celle-ci devient plus lumineuse.

Ce positif, quel qu’il soit, je propose de le reconnaître. Je crois que souligner les bons moments, les efforts et les qualités de ceux et celles qui contribuent à notre bien-être leur permet, en retour, de se sentir bien et d’en retirer de la fierté. Exprimer du respect et de la gratitude favorise le maintien de relations positives et d’un sentiment de bien-être. La pratique de cette forme de communication est une compétence qui s’acquiert. C’est surtout un cadeau du cœur!

Les Ateliers Mon-Choix expriment leur reconnaissance…

D’abord aux bénévoles et aux stagiaires, dont la contribution en temps, en énergie et en présence est essentielle à la réalisation de notre mission et aux activités de notre organisme. Vous toutes et tous, recevez notre profonde gratitude.

Aussi, à nos employés, qui chaque jour sont présents au poste et travaillent avec cœur pour notre entreprise d’économie sociale, que ce soit pour la raison sociale ou pour la raison économique. Nous en sommes fiers et vous remercions.

Aux organisations, locales et extérieures, avec lesquelles les Ateliers Mon-Choix collaborent pour réaliser sa mission première, soit d’accompagner les jeunes et les adultes éloignés du marché du travail dans un processus de développement des compétences. C’est en travaillant ensemble, en mettant en commun nos expertises et nos forces que nous pouvons aider un plus grand nombre de personnes et améliorer leurs conditions de vie. Cela passe par la solidarité et la collaboration. Demeurons solidaires et reconnaissants!

Aux 690 entreprises qui nous font confiance! Ces entreprises qui nous confient une partie de leur production en sous-traitance, ou leurs documents confidentiels pour le déchiquetage, ou encore leurs vêtements de travail pour la revente et autres projets. Vous nous permettez d’offrir des plateaux de travail diversifiés à nos participants. Ceux-ci sont fiers de participer à la réalisation de vos projets. Gratitude pour ces partenariats que nous espérons de longue durée.

Et finalement, à notre aimable clientèle qui se développe de plus en plus. À tous ceux qui contractent avec nous pour des projets de sérigraphie, de broderie, de couture, ou qui confient au plateau du déchiquetage leurs documents confidentiels. Et certainement à vous tous qui venez à la boutique. Vos mots gentils, vos sourires, votre reconnaissance nous nourrissent. À vous maintenant de recevoir la nôtre. Votre fidélité, chers clients, contribue à la vitalité et à la viabilité des Ateliers Mon-Choix. Sincèrement, merci!

Au moment d’écrire ces lignes, le Québec pleure le départ du grand Karl. Telles des étoiles filantes, les marques de reconnaissance fusent de partout sur la Toile. N’attendons pas un événement triste pour exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent. Offrons-leur de leur vivant.

Passez une très belle période des Fêtes dans la reconnaissance!

Collaboration spéciale : Monique Côté