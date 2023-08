Ateliers Mon-Choix : Soutenir la réussite de nos jeunes en difficulté scolaire

Bientôt, des milliers d’enfants et d’adolescents vivront la rentrée scolaire. Pour la majorité, cette période apporte une grande joie, une frénésie de retrouver ses amis, de connaître son enseignant, de découvrir ses nouveaux volumes scolaires et de poursuivre ses études. Mais pour d’autres, ce moment fait naître de l’anxiété, de la détresse face à la peur de l’échec. Tous n’arrivent pas à l’école avec le même bagage dans leur sac à dos.

Des jeunes quittent les bancs d’école dès la troisième secondaire en raison de multiples causes. Ce décrochage scolaire inquiète les décideurs. Des programmes de lutte contre le décrochage et pour la réussite scolaire ont donc été mis en place.

Le ministère de l’Éducation a produit, en 2021, une recherche sur les taux de sortie sans diplôme ni qualification parmi les sortants au secondaire. Cette étude indique une diminution marquée de ce taux entre l’année scolaire 2000-2001 – où 28,5 % des garçons et 22,3 % des filles avaient décroché –, et l’année 2019-2020, avec 16,4 % des garçons et 13,5 % des filles.

Puis est arrivée la COVID-19 qui a exacerbé les problèmes personnels et sociaux de ces jeunes, souvent en situation de vulnérabilité économique et familiale. Le Journal de Québec publiait, dans son édition du 23 août 2022, que le nombre de jeunes ayant abandonné leurs études a augmenté de près de 30 % durant la pandémie.

Pour ces jeunes, entamer une vie « d’adulte » sans diplôme en poche, c’est s’engager sur un chemin difficile, où ils risquent de vivre de l’isolement social, d’avoir des lacunes dans le savoir et dans le savoir-faire, un manque ou une baisse de confiance ou d’estime de soi, un manque de confiance en l’avenir, un faible revenu, un sentiment d’exclusion, lesquels mènent vers des problèmes de santé mentale, de consommation, de délinquance, etc. Plusieurs recherches s’entendent sur ces faits. Et malheureusement, la région du Bas-Saint-Laurent est une des régions les plus touchées par ce phénomène.

Soutenir la réussite scolaire

En collaboration avec l’école secondaire Chanoine-Beaudet, notre organisme offre aux étudiants du programme de Formation de préparation au marché du travail (FPT), un milieu d’apprentissage unique. Pour les enseignants, ces moments passés avec les étudiants aux Ateliers Mon-Choix leur permettent de mieux les connaître, de cerner leurs difficultés afin de leur apporter tout le soutien nécessaire à leur réussite.

Pour les étudiants, il s’agit d’une opportunité de développer des compétences liées au marché du travail, dont l’accroissement de leur autonomie, l’assiduité, le travail en équipe, la gestion de leur temps. Au plan personnel, ce programme d’une durée de deux à trois ans favorise leur épanouissement, l’acquisition de la confiance en soi et une meilleure estime de soi.

Au bout du compte, cette collaboration permet aux jeunes du secondaire de se maintenir sur les bancs d’école, et de finaliser leur cheminement scolaire avec une qualification. Nous sommes solidaires de leurs efforts et nous croyons en leur réussite.

En tant qu’entreprise d’économie sociale, nous sommes fiers de notre mission sociale auprès des jeunes de notre communauté.

Collaboration spéciale : Monique Côté