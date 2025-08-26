Automobile Fréchette Thibaut acquiert Honda Degiro

Le Groupe automobile Fréchette Thibault, qui possède notamment Thibault GM de La Pocatière, vient de faire l’acquisition de Honda Degiro à Montmagny, ajoutant ainsi une nouvelle concession à son réseau. Cette expansion porte à six le nombre total de concessions du Groupe, dont deux sous la bannière Honda, à la suite de l’ajout de Matane Honda en 2024.

Le président du Groupe, Francis Fréchette, a nommé Martin Gagné à titre de vice-président de Honda Degiro. Bien connu dans le milieu automobile, M. Gagné cumule 26 années d’expérience dans l’industrie. « Je suis extrêmement fier de cette acquisition, et de pouvoir compter sur Martin Gagné dans ce projet », note M. Fréchette.

Martin Gagné a amorcé sa carrière chez Thibault GM Montmagny en 1999, et a occupé au fil des ans plusieurs postes clés. Sa vaste expertise, sa connaissance approfondie du marché, et sa passion pour le service à la clientèle seront des atouts majeurs dans ses nouvelles fonctions de vice-président associé de Honda Degiro.

Un groupe en pleine expansion

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de croissance qui mise autant sur le développement des affaires que sur la promotion interne des talents. À l’été 2025, Kevin Michael Lévesque, auparavant directeur des opérations fixes chez Fréchette Ford et Montmagny Mazda, a été nommé vice-président associé chez Montmagny Mazda. Jérémie Thibault, ancien directeur des véhicules d’occasion chez Fréchette Ford et Montmagny Mazda, a pour sa part été promu directeur général chez Thibault GM La Pocatière.