Autre défaite des Industries Desjardins du Kamouraska

Les Allées du Boulevard de Matane ont remporté un deuxième match consécutif, disposant des Industries Desjardins par la marque de 6 à 4, le samedi 23 mai en après-midi à La Pocatière.

Les visiteurs se sont inscrits au pointage dès la première manche notamment grâce au simple d’Olivier Sirois qui faisait marquer Ogino Takuma et la marque était de 2-0. Les Industries Desjardins ont immédiatement donné la réplique sur un solide double dans l’allée de gauche de Maxime Bourgelas poussant Enrick Jomphe à la plaque pour réduire l’écart. Matane n’a jamais cessé d’attaquer, inscrivant un point dans les quatre manches suivantes prenant les devants 6-2.

Lors de cette séquence, les visiteurs ont été très opportunistes. Charles Brillant s’est distingué claquant un double en 3e manche pour faire produire un point et son roulant à l’avant-champ faisait marquer maxime Gauthier en 5e manche. Les locaux ont tenté un retour en 6e manche grâce au simple de deux points de Charles-Étienne Lemelin, mais ce fut insuffisant, les Industries Desjardins.

Au monticule, le partant Kotta Bekki a signé sa deuxième victoire en autant de départs. Le droitier a lancé 5.2 manches accordant quatre points sur six coups sûrs tout en réalisant 11 retraits au bâton. Ogino Takuma est venu en relève pour sauvegarder la partie.

Pour Kamouraska, Émilien Plouffe encaisse la défaite. En quatre manches sur la butte, il a concédé cinq points sur sept coups sûrs. José Contreras a lancé les trois dernières manches accordant un point non mérité. Au bâton, François Durette et Maxime Gauthier ont deux coups sûrs chacun pour Matane. Même chose pour Charles-Étienne Lemelin et Enrick Jomphe pour le Kamouraska.

Avec deux défaites en deux parties, les Industries DFEsjrdins du Kamouraska sont en dernière position du classement général.