Avantis Coopérative remet 52 500 $

Afin de contribuer au dynamisme des collectivités où elle est établie, Avantis Coopérative a relancé pour une deuxième édition sa campagne philanthropique Coopère-Don au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille de la région, laquelle s’est déroulée du 20 mai au 19 juin dernier.

Au cours de cette période, tous les secteurs d’affaires de la coopérative ont participé en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. La possibilité d’effectuer un don en ligne s’est ajoutée cette année.

Les 27 centres de rénovation, les 12 dépanneurs et épiceries, les 10 centres de machinerie de même que le secteur agricole ont tous mis la main à la pâte permettant de récolter ensemble 52 500 $, dont 27 500 $ pour les fondations des établissements de santé sur le territoire d’Avantis, 15 000 $ pour les travailleurs de rang régionaux et 10 000 $ pour des maisons de la famille.

« Nous nous étions fixé un objectif ambitieux et nous sommes heureux de l’avoir dépassé. C’est dans notre mission de soutenir nos communautés et nous sommes particulièrement sensibles à la cause des travailleurs de rang. Notre coopérative étant la propriété de plus de 3000 producteurs agricoles, prendre soin de leur santé mentale est essentiel pour nous », a souligné le premier vice-président d’Avantis Coopérative, René Lapierre.

« Coopère-Don est une initiative qui nous tient à cœur et nos coéquipiers ont fait preuve d’engagement pour la cause pour en faire un succès et nous les en remercions, tout comme les partenaires d’affaires qui ont contribué également. La campagne de cette année a dépassé de plus de 50 % celle de 2022 », a ajouté le chef de la direction, Michel Delisle.

Les prochaines semaines seront consacrées à la remise des montants aux établissements de santé et aux maisons de la famille par les différentes succursales d’Avantis. L’information sera diffusée sur les médias sociaux de la coopérative à mesure que les chèques seront remis aux organismes.

Le montant total récolté a été dévoilé en primeur dans le cadre de l’événement La Virée Avantis qui s’est tenu à Saint-Pacôme, activité à laquelle étaient conviés les membres et les employés du Kamouraska.

Source : Avantis Coopérative