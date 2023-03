Aventuriers Voyageurs : Découvrez l’Italie de la Toscane à la Côte Amalfitaine

Pour un émerveillement garanti, deux cinéastes-aventuriers présentent sur grand écran les beautés de l’Italie avec leur tout nouveau film. Le prochain film des Aventuriers Voyageurs intitulé Au cœur de l’Italie de la Toscane à la Côte Amalfitaine sera présenté au Cinéma Le Scénario de La Pocatière le lundi 20 mars à 13 h 30 et 19 h 30.

Après avoir réalisé leur film sur le nord de l’Italie, Michèle et Martin reprennent la route au cœur de l’Italie en débutant leur périple par la capitale légendaire, Rome. Au fil des routes bucoliques et des rencontres inspirantes, ils se dirigeront vers l’unique et splendide Toscane. Les beautés de l’Italie se succéderont de village en village en passant par les villes historiques de Pise, Florence et Sienne. Leurs aventures se termineront par les chemins escarpés de la splendide Côte Amalfitaine avec ses nombreux villages colorés, bordés par la mer turquoise dont tout le monde rêve.

Pour un avant-goût, visionnez la bande-annonce de la saison sur le site : https://lesaventuriersvoyageurs.com/portfolio/au-coeur-de-litalie/. Les intéressés peuvent réserver leurs billets directement auprès du Cinéma Le Scénario.

Source : Les Aventuriers Voyageurs