La MRC de L’Islet soutient quatre projets culturels grâce au FAIC

La MRC de L’Islet dévoile les quatre projets retenus dans le cadre du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC), une aide financière issue de son Entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec. La MRC, également dotée d’une Politique culturelle, s’engage à soutenir les actions favorisant la démocratisation de la culture sur son territoire. Plus de 18 600 $ seront accordés afin d’appuyer la réalisation de ces quatre projets en 2023.

Une troupe de théâtre

Le Centre GO aspire à raviver l’intérêt de la population de la MRC de L’Islet pour le théâtre grâce, entre autres, à la création d’une troupe établie dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. La première pièce du groupe, dont les représentations sont prévues pour le printemps 2023, sera Embarquement immédiat et mettra en scène une douzaine de comédiens. Ils se produiront au Centre GO à Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu’à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud à Sainte-Perpétue.

Des soirées cabaret

La Corporation des arts et de la culture de L’Islet se lance dans la production de quatre soirées cabaret où talents musicaux locaux et régionaux brûleront les planches de la salle municipale de Saint-Eugène, dans la municipalité de L’Islet. La CACLI vise à rejoindre un public multigénérationnel, en plus de permettre la découverte d’artistes de la relève, de développer l’intérêt de la population pour différents genres musicaux tout en contribuant à la promotion de la richesse musicale locale.

Le territoire en art

L’œuvre Le territoire en art comprend quatre chansons-poèmes inspirées de différents lieux sur le territoire de la MRC : le pont couvert de Saint-Adalbert, la chapelle des Marins et le quai de L’Islet ainsi que la FolGalerie du Jardin Fou de Saint-Roch-des-Aulnaies. Émilie Clepper collaborera avec le sonorisateur professionnel Pierre-Luc Beaulieu pour la création des trames sonores de chacun des poèmes. Le processus d’enregistrement et l’œuvre dans son ensemble seront présentés devant public à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud de Sainte-Perpétue au mois de juin 2023, en plus d’être consultables en ligne par la suite.

La compagnie de danse contemporaine Fleuve | Espace Danse mettra sur pied le Circuit danse, un projet tout en mouvement réunissant des participants issus de la communauté de la MRC de L’Islet et de visiteurs de passage dans la région. L’objectif souhaité est d’impliquer une centaine de personnes dans cette création dirigée par la chorégraphe Chantal Caron, où les danseurs apprendront à maîtriser des mini-chorégraphies qu’ils exécuteront ensuite à l’extérieur, devant public, dans le secteur du parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli. Ce projet permettra à chacun de vivre une expérience artistique unique, en plus d’agir comme activité de sensibilisation à la beauté des paysages de notre territoire et l’importance de les préserver.

Source : MRC de L’Islet