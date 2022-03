Après avoir filmé plus de 18 régions du monde, Yannick Gervais et sa conjointe Marie Bolduc-Béliveau invitent à assister à leur nouveau film sur les îles Canaries présenté au Cinéma de La Pocatière le lundi 28 mars à 13 h 30 et 19 h 30.

La présentation de ce prochain film des Aventuriers Voyageurs s’avère très prometteuse puisque cette destination figure parmi leurs favorites de ces grands voyageurs.

Les îles Canaries émerveillent, surprennent et enchantent tous les visiteurs qui y mettent le pied. La beauté exceptionnelle de cet archipel réside surtout dans ses paysages magnifiques d’une variété remarquable : parfois volcaniques, montagneux, désertiques ou verdoyants, sans compter ses plages sublimes aux eaux limpides et ses innombrables villages blancs juchés à flanc de montagne… Laissez nos aventuriers vous transporter et vous séduire en découvrant ces îles paradisiaques qui sont à la portée de tous.

Fondateur des Aventuriers Voyageurs, Yannick Gervais baigne dans l’univers des voyages et du cinéma depuis plus de 25 ans. Après ses études universitaires en entrepreneuriat, il a bâti sa vie sur mesure de façon à vivre de ses passions pour les voyages et le cinéma. Chaque année, il voyage pour découvrir de nouvelles destinations et il a ainsi réalisé 18 films de voyage qu’il a présentés à travers les cinémas du Québec.

Sa conjointe, Marie Bolduc-Béliveau, est également une passionnée des voyages et des cultures. Après deux échanges interuniversitaires au Mexique, elle termine un baccalauréat en études hispaniques à l’Université Bishop’s. Après avoir vécu près d’un an dans l’Ouest canadien, elle étudie durant une session au Costa Rica et elle est ensuite partie enseigner l’anglais en Corée du Sud. Finalement, elle a complété une maîtrise en Études internationales (UdeM). Ayant assisté Yannick dans la réalisation d’une dizaine de films de voyage, c’est désormais accompagnés de leur jeune fille Sofia qu’ils parcourent le monde en famille.