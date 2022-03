Y’a rien comme essayer… Une nouvelle série d’ateliers artistiques pour les adolescents 

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lance un nouvel outil de loisir culturel qui s’adresse aux adolescents de 12 à 17 ans et qui facilite le travail des intervenants de cette clientèle. Y’a rien comme essayer… présente huit ateliers artistiques sous forme de vidéos accompagnées de fiches d’activité à imprimer.

Tournées à la Maison des jeunes de Trois-Pistoles, les vidéos présentent huit artistes bas-laurentiens qui, chacun dans leur discipline, animent un atelier d’art. Les étapes de réalisation sont déclinées par écrit dans les fiches d’activités dans le but de soutenir le travail des intervenants qui souhaitent réaliser ces ateliers avec leurs groupes d’adolescents. Les vidéos et les fiches sont disponibles sur le site internet de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent ou par le biais de sa chaine YouTube.