Avril, Mois de l’autisme dans la région

Selon le directeur général de l’ADEQ, Simon Dufresne, ces activités s’inscriront parfaitement dans la mission de l’organisme, présent au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

« Nous mettrons de l’avant des activités afin de soutenir les familles, les proches et les personnes présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ; d’informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par les personnes autistes, leurs familles et leurs proches et de promouvoir et défendre les droits et intérêts des personnes vivant avec un TSA », précise M. Dufresne.