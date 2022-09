Bac brun : Le tarif passera de 15 $ à 20 $

Le 31 août dernier, les clients ont reçu une lettre faisant état d’une hausse à 20 $ par citoyen. « Cela nous permet de rattraper les coûts, mais aussi de maintenir et d’améliorer la capacité de traitement. On a par exemple acheté un désableur », expliquait Michel Lagacé. Comme les matières reçues sont parfois contaminées de sable et de roches, le désableur améliore le traitement et aide à faire des économies.