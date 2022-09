Baseball junior : 1 à 1 dans la série finale

Les deux équipes ayant terminé en tête du classement en saison régulière avec des fiches identiques de 18 victoires et quatre défaites se retrouvent en finale.

Dimanche dernier à Québec, les Industries Desjardins ont remporté le premier match par la marque de 7 à 4. Mathias Michaud et Thomas Hudon ont frappé des coups de circuit et Étienne Richard a récolté la victoire avec ses cinq manches lancés. Dans le second match, Saint-Pascal s’est incliné au compte de 13 à 3.

Le Samedi 1er octobre prochain, les matchs 3 et 4 auront lieu au terrain Provigo à 13 h et 16 h. Surveillez la page Facebook du Club de baseball les Industries Desjardins pour plus d’informations concernant les prochains matchs locaux.