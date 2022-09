Des ados grimpent une côte toute la nuit pour leur école

Des dizaines d’élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont monté et descendu pendant 12 heures la côte Saint-Pierre de Rivière-du-Loup pour financer des projets de l’école.

Le défi Macadam ADO, en marge du Défi Everest qui se tenait à Rivière-du-Loup la fin de semaine du 17-18 septembre, a mobilisé 43 jeunes qui ont passé la nuit debout pour amasser des sous devant financer des projets de l’école.

La Fondation Bouchard a été approchée il y a quelques mois pour participer au défi. Marie-Claude Beaulieu, directrice de la fondation, s’est donc tournée vers les élèves du Collège pour leur proposer ce défi. « En y participant, les jeunes se voyaient offrir une opportunité intéressante de réaliser un ou des projets scolaires. Aussi, la Fondation Bouchard s’engageait à leur remettre le même montant que les élèves amassaient lors de leur ascension », a-t-elle indiqué.

Finalement, la motivation était au rendez-vous et certains ont même grimpé la côte à la course à un certain moment. Ils ont amassé plus de 5000 $, ainsi le montant total passera à plus de 10 000 $.

En plus de se mobiliser pour amasser de l’argent pour des projets étudiants pour leur école, ils ont collectivement fait 1086 montées. Sept élèves ont même fait plus de 40 montées chacun et Théophile Gilbert, élève de 2e secondaire, détient le record avec 50 montées.

« Nos jeunes sont la base de la pyramide de notre société. Il est donc primordial de les encourager aujourd’hui à devenir les adultes qu’ils rêvent d’être demain », a pour sa part indiqué Yvan L’Heureux, président du Défi Everest et ancien élève du Collège.