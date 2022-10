Baseball Junior : Les Industries Desjardins champions de la LBJMQ

La série finale de la LBJMQ se transportait du côté de Saint-Pascal pour les matchs trois et quatre, le samedi 1er octobre. Après avoir remporté le premier match 12-7 et pris les devants 2-1 dans la série 3 de 5 contre les Capitales de Québec, la formation kamouraskoise s’est inclinée lors du second match par la marque de 5-2.

Le match ultime se tenait le dimanche 2 octobre du côté de Québec. Saint-Pascal a marqué le premier point du match alors que Cédric Lizotte a poussé Maxime Bourgelas au marbre. Québec a cependant créé l’égalité et a pris les devants 2-1 en quatrième manche. En début de cinquième, Cédric Lizotte a produit deux autres points, alors qu’il a permis à Maxime Bourgelas et Anthony Pelletier de croiser le marbre sur un puissant double, avant de revenir plus tard marquer pour procurer une avance de 4-2 à Saint-Pascal.

Les visiteurs ne se sont pas arrêtés là et ont rempli les coussins en sixième manche : Maxime Bourgelas a reçu un but sur balle, ce qui a procuré le cinquième point, puis Anthony Pelletier et Enrick Jomphe ont produit chacun un point, en plus d’une balle passée qui a donné une avance de six points aux Industries Desjardins. Québec a tenté de revenir dans le match en septième manche en marquant trois points, mais le lanceur Enrick Jomphe a arrêté la menace, lui qui mérite la victoire après avoir lancé un match complet. La troupe dirigée par Pierre Beaulieu a remporté le premier championnat de la Ligue de baseball junior majeur du Québec (LBJMQ) de son histoire, à sa deuxième saison seulement, après avoir éliminé tour à tour le Baseball I.D. de Rimouski 3-2 en quart de finale, la Fromagerie des Basques 3-0 en demi-finale, avant de triompher 3-2 en finale face aux Capitales de Québec. Les Industries Desjardins de Saint-Pascal tiennent à remercier chaleureusement les nombreux partisans présents tout au long de la saison, les bénévoles et les précieux commanditaires sans qui toute cette belle aventure ne serait pas possible.