Du pain… C’est tout! à La Pocatière : La Seigneurie à la recherche d’une nouvelle offre alimentaire

« Nous sommes aussi à la recherche de quelque chose de plus annuel et de moins saisonnier, ce qui nous permettra d’avoir une plus grande constance en matière de production et de ressources humaines. Pour des employeurs, ce sont les plus gros défis auxquels on doit faire face à l’heure actuelle », poursuit le boulanger qui souligne qu’une bonne partie de sa clientèle régulière provient déjà de La Pocatière, ce qui a pesé dans la décision.