Beatles Studio à L’Islet

Déjà le dernier spectacle de la programmation Un été tout en musique avec Beatles Studio, le 4 septembre à 20 h, au Havre du souvenir, quai de L’Islet.

Depuis plus d’une décennie, Beatles Studio, formé de 9 musiciens rendent hommage à l’œuvre titanesque des Beatles en offrant une prestation qui capture l’essence de leurs grands albums et des nombreux succès que le groupe a connus dans les années soixante et qui ne cessent de traverser les générations depuis leur séparation une dizaine d’années plus tard. Avec un tout nouveau spectacle, la formation nous donne un accès privilégié à l’intimité d’une session d’enregistrement à Abbey Road, comme si nous y étions. Il est possible de réserver son entrée sur : Corporation des arts et de la culture de L’Islet présente Beatles Studio – 4 septembre 2021 – Parc Havre du souvenir, L’Islet, QC – Lepointdevente.com. Apportez chaise et masque. Entrée libre avec contrôle du passeport vaccinal et carte d’identité.