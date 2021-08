Spectacle de la Queue du Loup à la Salle André Gagnon

Dans le cadre des fêtes du 175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un spectacle de musique traditionnelle de la Queue du Loup sera présenté le 28 août 2021 à 20 h à la Salle André-Gagnon.

Le spectacle est offert gratuitement et les billets sont distribués au Métro Plus Lebel à La Pocatière, au comptoir d’accueil, depuis le 5 août. Il vous sera demandé de préciser le nom de la personne responsable de votre bulle familiale et son numéro de téléphone. Premier arrivé, premier servi. « Il nous fait un immense plaisir de présenter ce spectacle qui s’ajoute à l’offre variée et diversifiée d’activités offertes à la population dans le cadre des fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière », mentionne le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Rosaire Ouellet.

La Queue du Loup est un quatuor de la région de Rimouski formé du guitariste Pierre Lepage, de l’accordéoniste Gilbert Bernier, du violoniste Yoland Henry et de la flûtiste Ginette Langlois. Depuis une dizaine d’années, le groupe s’amuse de spectacle en spectacle tout en faisait rayonner la musique traditionnelle. La Salle André-Gagnon et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière veilleront à faire appliquer les consignes sanitaires de la Santé publique. Le spectacle sera sans entracte. Ne vous présentez pas à la Salle André-Gagnon si vous éprouvez des symptômes s’apparentant à la COVID 19. La population est invitée à consulter le site internet municipal : www.ste-anne-de-la-pocatiere.com ou la page Facebook « Fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière » pour suivre la tenue des activités. Toutes les activités sont offertes gracieusement. Cet évènement du 175e est réalisé grâce à la contribution financière de nos partenaires : Patrimoine canadien, dans le cadre du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, partenaire officiel des fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Source : Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière