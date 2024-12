Belle année sur les bancs d’école

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup (CSSKRL) a dévoilé son rapport annuel 2023-2024, marqué par des résultats éloquents, et par des initiatives visant à améliorer l’expérience éducative de ses élèves.

Avec un taux de diplomation et de qualification de 82,5 %, le CSSKRL se distingue par un écart positif de 3,2 % par rapport à la moyenne du réseau public (79,3 %). Par ailleurs, le taux de sortie sans diplôme ni qualification a diminué de 1,4 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 9,7 %.

Le CSS attribue ces résultats au dévouement et à l’engagement des équipes éducatives envers les élèves. « Ces statistiques nous remplissent de fierté. Elles résultent du travail acharné des employés, et de leur détermination à accompagner chaque élève vers la réussite », souligne Antoine Déry, directeur général.

Le CSSKRL couvre un territoire regroupant les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, ainsi qu’une partie de la MRC de L’Islet. Ce territoire inclut un parc immobilier de 50 bâtiments, dont une quarantaine dédiés à des fins éducatives — écoles primaires et secondaires, centres de formation professionnelle et centres d’éducation des adultes.

En 2023-2024, le CSSKRL a offert des services à 8911 élèves, encadrés par plus de mille employés, dont une majorité travaille directement avec les élèves dans les établissements scolaires. Parmi les actions réalisées, on retrouve l’implantation de classes de maternelle quatre ans à temps plein dans toutes les écoles du CSSKRL, une mesure qui vise à élargir l’accès à l’éducation dès le plus jeune âge.

Investissements et innovation

L’année 2023-2024 a été marquée par des investissements considérables pour l’amélioration des infrastructures scolaires.

Un montant de 40,4 millions $ a été déployé pour la rénovation des établissements et pour l’ajout d’espaces, incluant la construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup, et d’un gymnase à Mont-Carmel. On a aussi modernisé certaines classes, et acquis des équipements technologiques pour enrichir les apprentissages, toujours dans le but de créer des environnements propices à l’épanouissement des élèves.

Le CSSKRL a également mis en place des initiatives visant à illustrer les contributions de ses employés. La troisième édition de la Semaine de reconnaissance du personnel a récompensé 49 membres du personnel avec des prix Synergie, pour leurs initiatives individuelles et collectives exceptionnelles. On a aussi créé un balado intitulé Fiers de nos gens, mettant en vedette les réalisations des membres de la communauté scolaire.

« Le succès de notre organisation repose sur la collaboration et sur la créativité de notre personnel. Ces reconnaissances sont une façon de mettre en lumière leur apport inestimable », souligne M. Déry.

Le CSSKRL a su innover avec des activités pédagogiques uniques, notamment celles organisées en prévision de l’éclipse solaire du 8 avril 2024. Enfin, des programmes comme le Défi OSEntreprendre ont permis de stimuler l’esprit entrepreneurial chez les élèves, avec 60 projets soumis à la 26e édition du concours.

Une vision pour l’avenir

Malgré ces succès, le CSSKRL affirme demeurer déterminé à poursuivre sur sa lancée. Les projets d’avenir incluent la poursuite de l’amélioration des infrastructures, et le renforcement des initiatives axées sur le bien-être et la réussite des élèves. Le rapport financier, accessible sur le site de la CSSKRL, détaille les orientations budgétaires pour 2024-2025.