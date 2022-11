Berce du Caucase : Une cinquième année de lutte réussie en Chaudière-Appalaches

D’avril à octobre, les neuf organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches ont poursuivi la lutte contre la berce du Caucase. Les résultats sont encourageants, signe que la lutte porte ses fruits. Ainsi, pour une cinquième année consécutive, ils ont réussi à atteindre l’objectif « zéro graine au sol », évitant d’alimenter la banque de graines déjà présente.

« C’est important de rester vigilant à l’échelle régionale. En effet, une fois au sol, les graines peuvent rester en dormance plusieurs années avant de germer. Ces mêmes graines peuvent voyager de multiples façons, que ce soit par la crue des eaux, le courant des rivières, ou encore la machinerie non lavée. C’est pourquoi les OBV ont mis en place un protocole strict pour se protéger, mais également pour diminuer les risques de déplacer des graines par inadvertance », insiste François Lajoie, directeur général de l’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud qui assure la coordination du projet de 2022 à 2025.

Le nerf de cette guerre, c’est de connaître l’emplacement de la berce du Caucase. Les OBV comptent toujours sur la vigilance des citoyens, municipalités et autres partenaires pour les aider dans cette tâche. « Après cinq ans, les gens sont toujours aussi alertes. Ils nous appellent ou nous écrivent quand ils ont un doute », constate Mathieu Provost, responsable de l’équipe régionale et chargé de projets en gestion intégrée de l’eau au Comité de bassin de la rivière Chaudière. Les signalements permettent de compléter le portrait de la berce du Caucase sur le territoire, et d’agir rapidement pour éradiquer les plants, au besoin. Le site web www.byebyeberceducaucase.com reste toujours le meilleur moyen d’aviser les OBV si vous soupçonnez la présence de berce du Caucase.

Après cinq années de lutte, les OBV ont bon espoir d’éradiquer cette plante dangereuse. Règle générale, les équipes d’éradication sont en mesure d’arracher tous les plants dans la plupart des colonies. On constate que l’envahissement est en régression dans la région, et que la poursuite de la lutte donne des résultats significatifs. Bien que les signalements aient été moins nombreux cette année, ils permettent de détecter toute nouvelle infestation.

Voici quelques chiffres pour illustrer la progression de la lutte régionale : plus de 60 000 plants arrachés en 2022 pour un total de plus de 320 000 plants depuis 2018, et près de 15 nouveaux sites découverts en 2022 pour un total de 1140 sites connus depuis 2018.

Source : OBV de la Côte-du-Sud