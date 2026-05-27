Bernard Généreux annonce un appui concret de 675 395 $ pour les aînés

Le député fédéral Bernard Généreux a annoncé récemment l’octroi d’un financement de 675 395 $ à 40 organismes et municipalités de la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2026. Cette aide financière permettra la réalisation de plusieurs initiatives visant à améliorer la qualité de vie des personnes aînées grâce à des projets touchant les loisirs, l’accessibilité, les infrastructures communautaires, les activités intergénérationnelles et la participation sociale.

« Nos organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie de nos aînés. Grâce au programme Nouveaux Horizons, plusieurs projets importants pourront se concrétiser partout sur le territoire, et contribuer directement au dynamisme de nos communautés », a souligné Bernard Généreux, tenant à saluer le travail des bénévoles.

Les projets

Parmi les projets retenus, FADOQ–Région Bas-Saint-Laurent recevra 18 671 $ pour Parlez-moi d’amour, tandis que Moisson Kamouraska obtient 24 834 $ pour Les Boîtes Fraîcheur. La MRC de L’Islet bénéficiera quant à elle de 8950 $ pour son projet Nos aînés à l’honneur, l’info en action. La Municipalité de Saint-Aubert recevra 22 800 $ pour En avant la musique !, alors que Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet obtient 14 988 $ pour l’installation d’une thermopompe. De son côté, AQDR Montmagny-L’Islet reçoit 25 000 $ pour Raconte-moi : récits vivants.

Le comité de bibliothèque de La Pocatière se voit accorder 13 494 $ pour Aîné.es à la page dans sa communauté, tandis que le Cercle de Fermières de Saint-Pacôme obtient 24 987 $ pour Branchés et actifs. La Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska bénéficiera de son côté de 25 000 $ pour son projet Café intergénérationnel.